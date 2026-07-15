Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку переобрання Інфантіно президентом ФІФА

Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА під час конгресу організації в марокканському Рабаті, який має відбутися 18 березня 2027 року.

Про це повідомляє BILD.

Як зазначається, протягом чемпіонату світу-2026 директор Міжнародної федерації футболу з питань Європи Ельхан Мамедов зробив низку дзвінків до представників 16 європейських асоціацій-учасниць мундіалю щодо лобіювання теперішнього очільника вищого футбольного органу у світі.

Німеччина одна з небагатьох країн, яка відмовилася сприяти новому терміну 56-річного функціонера. У заяві публікується лист підтримки від Федерації футболу Нігерії.

За інформацією видання, багато з країн пошкодували про своє рішення після скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Утім, континентальні федерації з Африки, Азії та Південної Америки виступають за наступну каденцію Інфантіно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що країни-члени УЄФА визначились зі своїм кандидатом на посаду президента ФІФА та хочуть бачити керівником організації польського юриста та бізнесмена Даріуша Міодускі.