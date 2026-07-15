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Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку переобрання Інфантіно президентом ФІФА

Микола Літвінов — 15 липня 2026, 20:18
Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку переобрання Інфантіно президентом ФІФА
Джанні Інфантіно
Getty Images

Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА під час конгресу організації в марокканському Рабаті, який має відбутися 18 березня 2027 року.

Про це повідомляє BILD.

Як зазначається, протягом чемпіонату світу-2026 директор Міжнародної федерації футболу з питань Європи Ельхан Мамедов зробив низку дзвінків до представників 16 європейських асоціацій-учасниць мундіалю щодо лобіювання теперішнього очільника вищого футбольного органу у світі.

Німеччина одна з небагатьох країн, яка відмовилася сприяти новому терміну 56-річного функціонера. У заяві публікується лист підтримки від Федерації футболу Нігерії.

За інформацією видання, багато з країн пошкодували про своє рішення після скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна.

Утім, континентальні федерації з Африки, Азії та Південної Америки виступають за наступну каденцію Інфантіно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що країни-члени УЄФА визначились зі своїм кандидатом на посаду президента ФІФА та хочуть бачити керівником організації польського юриста та бізнесмена Даріуша Міодускі.

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