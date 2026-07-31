Трамп заперечив свою причетність до планів ФІФА продати частку комерційних прав чемпіонату світу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ніколи не обговорював з очільником ФІФА Джанні Інфантіно плани щодо створення компанії, яка контролюватиме мундіалі разом із приватними інвесторами.

Його слова передає Sky Sports.

"Ні, я з ним ніколи не розмовляв", – сказав політик журналістам.

Нагадаємо, що ФІФА планує створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)" із капіталом у двадцять мільярдів доларів.

Вона має опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких може стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно вже виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн будуть бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії.

Також стало відомо, що УЄФА обговорює кандидатів в опоненти Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента ФІФА. Серед них фігурує президент французького ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Додамо, що Інфантіно та Трамп опинилися в центрі скандалу через рішення скасувати дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Болагуна під час цьогорічної світової першості.

Тоді американський президент заявив, що не впливав на вердикт організації, хоч і проводив телефону розмову з очільником ФІФА щодо цього інциденту.