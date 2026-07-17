Понад 200 країн висловили згоду на переобрання Інфантіно президентом ФІФА

Понад 200 країн висловили згоду у формі листів підтримки на переобрання Джанні Інфантіно президентом ФІФА на четвертий термін.

Про це повідомляє The Guardian.

Як зазначається, лише декілька з 211 футбольних асоціацій світу ще не визначилися щодо своєї позиції з приводу нової каденції Інфантіно. Серед них найвідомішою є Німеччина.

Усі ж інші лобіювали теперішнього очільника Міжнародної федерації футболу. Футбольна асоціація Англії висловила навіть свою підтримку ще до початку цьогорічної світової першості.

Хоча як інформує видання, деякі з європейських асоціацій були незадоволені ситуацією навколо скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларіна Балогуна, утім, переважна більшість з них все одно вже підтвердила свою лояльність Інфантіно, хоча футбольні асоціації мають юридичне право відкликати свої листи підтримки.

Але все одно 56-річний футбольний функціонер має достатньо підтримки й вважається основним кандидатом на посаду президента. Його програш на виборах є маловірогідним.

Деякі з футбольних асоціацій вважають, що вони піддавалися тиску з метою того, щоб підтвердити свою прихильність до Інфантіно.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Німецький футбольний союз відмовився підписувати лист на підтримку Інфантіно, коли організації запропонували це зробити під час чемпіонату світу-2026.

Додамо, що наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.