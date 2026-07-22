В Аргентині скасували національний вихідний після "срібла" на ЧС-2026

Президент Аргентини Хав'єр Мілей розповів, що вони вирішили відмовитися від національного вихідного, який був запроваджений після здобуття футбольною збірною "срібла" чемпіонату світу-2026.

Його цитує Perfil.

Раніше була інформація, що дату вихідного мали обрати безпосередньо гравці та тренери "біло-блакитних". Однак на їх прохання було прийнято скасувати першочергове рішення.

"Футболістам запропонували шість різних варіантів святкування. Через смуток, який їм принесла поразка у фіналі, вони вирішили нічого не проводити. Потрібно поважати рішення, яке вони ухвалили. Дуже важко усвідомлювати, що ти був за крок від мети, але так її й не досягнув. Це надзвичайно болісна ситуація. Однак не можна вважати чимось звичайним чи нормальним те, що команда за чотири чемпіонати світу виходить у три фінали, виграє один із них і цілком могла перемогти ще в інших. Це величезне досягнення", – сказав Мілей.

Зазначимо, що Мілей не приїхав на фінал ЧС-2026 через забобони. Аргентинські президенти давно обережно ставляться до відвідування матчів Мундіалю з високими ставками, щоб не накликати невдачу на свої команди.

Нагадаємо, що у фіналі команда Ліонеля Скалоні продемонструвала ганебну гру, хоч і не дозволила Іспанії перемогти в основний час матчу. Лише гол на 106-й хвилині від Феррана Торреса приніс звитягу та трофей "Червоній Фурії" (1:0). Аргентинські футболісти не змогли зберегти титул, який здобули у 2022 році, у своїх руках.

Раніше ргентинський журналіст Ернан Кастільйо повідомив, що Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім у збірній.