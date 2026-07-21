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Провідний гравець збірної Аргентини грав на ЧС-2026 із неприємною травмою

Софія Кулай — 21 липня 2026, 11:10
Провідний гравець збірної Аргентини грав на ЧС-2026 із неприємною травмою
Леандро Паредес
Getty Images

Опорний півзахисник збірної Аргентини Леандро Паредес зіграв із травмою на чемпіонаті світу-2026.

Про це інформує Diario Ole.

32-річний футболіст відіграв щонайменше три матчі із тріщиною у ребрі.

Зазначається, що у розташуванні "біло-блакитних" вирішили не розголошувати цю інформацію, щоб суперники не могли скористатися нею під час поєдинків.

Нагадаємо, що Паредес пропустив стартовий матч Мундіалю проти Алжиру та зіграв в усіх наступних семи іграх. Не відзначився результативними діями та не виграв трофей, адже у фіналі Аргентина мінімально програла Іспанії (0:1). Після вирішального поєдинку саме опорник аргентинського Бока Хуніорс ініціював сутичку на футбольному полі.

Після цього ЧС за спиною Леандро 84 матчі за національну команду, у яких забив 5 голів та віддав 7 асистів. Разом із "альбіселесте" двічі тріумфував у Кубку Америки та у 2022-му став чемпіоном світу.

Раніше повідомлялося, що аргентинський журналіст Ернан Кастільйо повідомив, що Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім у збірній.

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