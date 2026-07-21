Мессі вирішив завершити кар'єру у збірній, – аргентинський інсайдер

Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 сказав партнерам по збірній, що матч проти Іспанії (0:1) стане для нього останнім у складі національної команди.

Про це повідомив аргентинський журналіст Ернан Кастільйо.

Ці слова були сказані начебто в роздягальні. Сталось це під час емоційної промови капітана "альбіселесте".

Наразі футболіст публічно не підтвердив завершення міжнародної кар'єри. Він уже відреагував в соцмережах на поразку від Іспанії, але нічого про своє майбутнє там не написав.

Партнери Ліонеля Мессі та Федерація футболу поки також не робили жодних заяв щодо цього. Наступним великим турніром для "альбіселесте" стане Копа Америка-2028, під час якої зірковому гравцю буде вже 41 рік.

Нагадаємо, що на ЧС-2026 капітан збірної Аргентини зробив 12 результативних дій. Він забив вісім голів і віддав чотири асисти.