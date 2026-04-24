Фанат захопив прямий ефір: під час матчу Кубка Аргентини стався курйозний епізод

Курйозний інцидент стався під час матчу 1/16 фіналу Кубок Аргентини між Акассусо та Хімнасія. У середині першого тайму несподівано в центрі уваги опинився не футбол, а один із уболівальників.

На 37-й хвилині гри фанат піднявся до місця, де працював оператор, і раптово перехопив керування камерою. Замість трансляції матчу в ефірі з'явилося обличчя самого вболівальника, який почав знімати себе, створивши справжній хаос у прямому ефірі.

Через цей епізод режисери були змушені терміново перемкнути трансляцію на іншу камеру, поки ситуацію не взяли під контроль. Згодом фаната вгамували, а обладнання повернули оператору.

Попри кумедний момент, сама гра завершилася впевненою перемогою Хімнасії з рахунком 3:0, однак саме цей інцидент став головною темою обговорення після фінального свистка.

