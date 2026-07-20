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В Аргентині загинуло три людини під час святкування ЧС-2026

Микола Літвінов — 20 липня 2026, 23:23
В Аргентині загинуло три людини під час святкування ЧС-2026
Getty Images

Під час святкувань після чемпіонату світу-2026 в Аргентині загинуло щонайменше три людини.

Про це повідомляє Marca.

47-річна Еріка Сільвана впала з кузова машини, яка рухалася дорогою під час святкової автоколони. Жінка потрапила на асфальт та отримала смертельні травми голови. Це сталося у місті Росаріо.

Вже в Неукені чоловік загинув внаслідок застосування піротехнічних засобів на вулиці. Ще троє людей отримали серйозні ушкодження. Поліція розслідуватиме причини вибуху феєрверка під час скупчення вболівальників.

Третій інцидент стався у столиці Аргентини Буенос-Айресі. У 67-річного чоловіка зупинилося серце безпосередньо під час перегляду фіналу цьогорічної світової першості.

Нагадаємо, що Іспанія стала чемпіоном світу-2026, обігравши у фіналі Аргентину завдяки забитому м'ячу Феррана Торреса в другому екстратаймі.

Таким чином, головний наставник "Фурії Рохи" Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером, який коли-небудь вигравав світову першість.

Найкращим гравцем цього матчу визнали саме центрфорварда Феррана Торреса, для якого вирішальний гол у фіналі був дебютним на цьому чемпіонаті.

А Ліонель Мессі, зігравши у цьому поєдинку, став другим гравцем в історії після бразильця Кафу, який виступав у трьох фінальних матчах мундіалів.

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