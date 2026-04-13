Казковий довбень: аргентинського футболіста арештувала поліція за слово "бомба" під час перельоту на матч

Аргентинський півзахисник Хесус Ендріцці вирішив "пожартувати" перед важливим матчем, і, схоже, тепер цей жарт може коштувати йому кар'єри.

Під час перельоту до Буенос-Айреса гравець, за словами очевидців, вигукнув слово "бомба" саме в той момент, коли літак готувався до зльоту.

Далі сценарій був максимально передбачуваним: екстрені протоколи безпеки, евакуація пасажирів, перевірка літака, і головний "жартівник" у кайданках.

У підсумку 32-річного футболіста зняли з рейсу правоохоронці, і замість матчу за Хімнасію де Хухуй проти Агропекуаріо він провів час у поліцейській дільниці. А тим часом понад тисяча пасажирів отримали зіпсовані плани, затримки та скасовані рейси.

Реакція була миттєвою і жорсткою: авіакомпанія вже розглядає юридичні дії, а керівництво клубу – можливість розірвання контракту.

Президент команди прямо заявив, що "світ зараз не той, щоб дозволяти такі жарти", особливо коли мова йде про гравця, який представляє клуб під час робочої поїздки.

