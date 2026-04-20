Смертельна аварія сталась на ралі Південної Америки

Денис Іваненко — 20 квітня 2026, 13:17
У неділю, 19 квітня, на ралі Південної Америки сталась трагічна аварія, внаслідок якої постраждали троє людей.

Про це повідомляє Motosport.

На змаганнях в аргентинському Міна-Клаверо пілот Дідьє Аріас разом зі своїм штурманом Ектором Нуньєсом втратив контроль над своїм автомобілем на одному з поворотів, зачепившись за купу землі. Це спричинило кілька переворотів і виїзд за межі траси в зону, де перебували глядачі.

Обидва пасажири залишилися неушкодженими, проте жертв не вдалось уникнути. Під удар потрапили троє людей.

25-річний юнак з Кордови помер через кілька годин після зіткнення в лікарні Луїса Марії Беллоді. Іншими двома постраждалими стали 40-річна жінка та її неповнолітня донька – загрози їхньому життю немає.

Міжнародна автомобільна федерація висловила співчуття близьким загиблого. Наразі триває розслідування інциденту.

Нагадаємо, що напередодні 66-річний автогонщик загинув під час кваліфікаційної гонки Нюрбургрингу. 


