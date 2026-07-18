Президент Аргентини Мілей не полетить на фінал ЧС-2026 через забобони

Президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що не відвідає фінал чемпіонату світу проти Іспанії в неділю, вирішивши натомість дивитися матч з президентської резиденції в Буенос-Айресі через забобони.

Про це повідомляє Reuters. Деталі додає ESPN.

Справа в тому, що всі 7 попередніх матчів "альбіселесте" на Мундіалі керівник країни також дивився у президентській резиденції.

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Коли у четвер його запитали, чи поїде він до Нью-Джерсі на недільний матч, щоб подивитися його разом зі своїм близьким союзником, президентом США Дональдом Трампом та президентом ФІФА Джанні Інфантіно, як і очікувалося, Мілей відповів: "Ні в якому разі".

"Я збираюся продовжувати дивитися всі ігри з Олівоса", – сказав він місцевій радіостанції Буенос-Айреса El Observador, маючи на увазі свою президентську резиденцію.

Журналіст запитав, чи залишається він вдома через забобони. Мілей відповів ствердно, продовживши пояснювати ще один зі своїх ритуалів:

"Оскільки холодно (у Південній півкулі світу зараз зима – прим.), і я не вмикаю опалення, я ношу куртку з брендом нафтової компанії. У день гри зі Швейцарією мені було дуже жарко. Я зняв її, і вони забили нам гол. Я знову одягнув її і більше ніколи не знімав".

За його словами, фінальну гру він буде переглядати також у цій куртці.

Вболівальники та гравці по всьому світу чіпляються за забобони, які, на їхню думку, можуть принести удачу їхній команді або нещастя їхнім суперникам. Але в Латинській Америці, і особливо в Аргентині, так звані "кабали", або ритуальні вірування та звички, мають надзвичайну вагу.

Як і Мілей, більшість аргентинців мають кабали, які вимагають від них дотримуватися одного й того ж розпорядку, якщо команда перемагає. Деякі носять один і той самий одяг під час кожного матчу, відмовляючись прати свої футболки протягом усього чемпіонату світу.

Аргентинські президенти давно обережно ставляться до відвідування матчів чемпіонату світу з високими ставками, щоб не накликати на себе невдачу на свої команди.

Це марновірство сягає корінням у турнір 1990 року, коли тодішній президент Карлос Менем відвідав аргентинську збірну безпосередньо перед тим, як вона зазнала ​​поразки від Камеруну (0:1) у стартовій грі турніру. Менема таврували "муфою" – тим, хто приносить невдачу.

Фінал відбудеться у неділю, 19 липня. Суперником аргентинців будуть іспанці.