Три помилки за лічені секунди: в Аргентині забили один із найдивніших автоголів року

У матчі аргентинської Прімери B Аргентини між Тальєрес Ескаладою та Вілья Сан-Карлос стався один із найбільш курйозних автоголів сезону.

Епізод трапився вже на 90+6 хвилині зустрічі. Спочатку воротар гостей не помітив суперника у себе за спиною, після чого один із захисників невдало пропустив м'яч між ногами.

Читайте також : Відео Незручний фейл у прямому ефірі: у ексгравця Порту раптово заграла мелодія з PornHub

На цьому проблеми не завершилися – інший футболіст, намагаючись врятувати ситуацію, ефектно зрізав м'яч від штанги у власні ворота.

Автором автоголу став 20-річний нападник, який у компенсований час повернувся допомагати команді в обороні. Для форварда це перший сезон у професійному футболі, однак епізод миттєво став вірусним у соцмережах.

У підсумку перемогу в матчі здобув Тальєрес із рахунком 1:0, а футболісти Сан-Карлоса фактично самі подарували супернику вирішальний гол у драматичній кінцівці зустрічі.

Раніше повідомлялося, що у Парагваї забили найабсурдніший гол сезону.