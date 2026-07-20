Президент Аргентини оголосив національний вихідний, попри поразку збірної у фіналі ЧС-2026

Президент Аргентини Хав'єр Мілей оголосив національний вихідний попри поразку команди Ліонеля Скалоні у фіналі чемпіонату світу від Іспанії.

Про це він повідомив у соцмережі "Х".

Точна дата святкування їхнього другого місця залежить від того, що "вирішать гравці та тренерський штаб".

"З огляду на занепокоєння щодо святкувань з нагоди досягнення збірної Аргентини повідомляю населенню, що залежно від того, який день гравці та тренерський штаб оберуть для святкування, цей день буде оголошено національним вихідним", – написав Мілей.

Зазначимо, що Мілей не приїхав на фінал ЧС-2026 через забобони. Аргентинські президенти давно обережно ставляться до відвідування матчів чемпіонату світу з високими ставками, щоб не накликати невдачу на свої команди.

Це марновірство сягає корінням турніру 1990 року, коли тодішній президент Карлос Менем відвідав аргентинську збірну безпосередньо перед тим, як вона зазнала поразки від Камеруну (0:1) у стартовій грі. Менема таврували "муфою" – тим, хто приносить невдачу.

Аргентина вийшла до фіналу, очоливши свою групу та вибивши у плей-оф Кабо-Верде, Єгипет, Швейцарію, а потім і Англію. Капітан Ліонель Мессі посів друге місце після Кіліана Мбаппе в рейтингу "Золотої бутси" з вісьмома голами на чемпіонаті світу-2026.

Раніше повідомлялося, що голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес встановив історичне досягнення у фіналі чемпіонату світу-2026.