УЄФА внесла зміни у формат Ліги націй та відбірковий турнір чемпіонату Європи

УЄФА представила оновлений формат змагань для чоловічих збірних, який почне діяти після чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Нову концепцію затвердили після всебічного аналізу поточних турнірів та узгодження з усіма національними асоціаціями.

У новій структурі Ліги націй УЄФА, починаючи з сезону-2028/29, перейде від системи з чотирма лігами до трьох ліг по 18 команд. Кожна ліга складатиметься з трьох груп по шість команд, які проведуть по шість матчів проти п'яти різних суперників: по одному вдома або на виїзді проти команд з різних кошиків, а також два – вдома і на виїзді – проти суперника зі свого кошика.

З урахуванням участі 55 команд Ліга C включатиме одну групу з семи команд, матчі в якій розпочнуться на одне вікно раніше. Чвертьфінали, фінальний турнір за участю чотирьох команд і стикові матчі на підвищення/пониження залишаться без змін.

Відбірковий турнір чемпіонату Європи матиме багаторівневу систему. Він складатиметься з двох рівнів: Ліги 1 та Ліги 2. До Ліги 1 увійдуть 36 збірних із дивізіонів A і B Ліги націй, тоді як у Лізі 2 виступатимуть решта збірних.

У Лізі 1 сформують три кошики по 12 збірних. Кожна команда проведе по шість матчів — із шістьма різними суперниками (по два з кожного кошика), чергуючи домашні та виїзні поєдинки. Формат нагадуватиме модель клубних турнірів УЄФА. У Лізі 2 також буде три кошики: один налічуватиме 7 команд, ще два – по 6.

Команди, що посіли перші місця в кожній групі Ліги 1, пройдуть кваліфікацію безпосередньо. Решта місць буде розподілена за системою плейоф, що забезпечить рівні шанси на кваліфікацію командам із Ліги 2.

Збірні країн-господарок, які автоматично отримають місце на Євро, також братимуть участь у відборі – для визначення своєї позиції в наступному розіграші Ліги націй.

