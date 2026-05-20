УЄФА довічно дискваліфікував екстренера жіночої збірної U-19 Чехії за приховану відеозйомку футболісток

Микола Літвінов — 20 травня 2026, 14:34
Петр Влаховський
УЄФА довічно дискваліфікував колишнього головного тренера жіночої команди Словако та дівочої національної збірної Чехії U-19 Петра Влаховського за те, що він таємно та нелегально проводив відеозйомки своїх футболісток у роздягальнях та душових кабінах.

Про це повідомляє Reuters. Деталі додає BBC.

У 2023-му році чеська поліція виявила відеоматеріали нелегального характеру в інтернеті, які містили сцени сексуального знущання над дітьми. За інформацією FIFPRO, Влаховський проводив відеозйомку на приховану камеру, яка була схована у його рюкзаку. Загалом від його дій постраждали 14 дівчат протягом чотирьох років. Наймолодшій жертві було 17 років.

У травні 2025-го року чеського екстренера засудили до одного року умовного ув'язнення та п'ятирічної заборони на тренерську діяльність у Чехії.

Союз європейських футбольних асоціацій пожиттєво заборонив Влаховському займатися діяльністю, яка має хоч якесь відношення до футболу. Також Контрольно-етична та дисциплінарна комісія УЄФА (CEDB) закликала Футбольну асоціацію Чехії анулювати тренерську ліцензію у Петра Влаховського.

Клуб Словако заявив, що допомагав слідству після того, як дізнався про злочини свого екснаставника.

"Це надзвичайно серйозна та прикра ситуація, яка стала відомою у 2023 році та мала значний вплив на наш клуб, а насамперед – на гравців, яких вона торкнулася.

З того моменту, як нам стало відомо про звинувачення, клуб вжив негайних заходів, припинив співпрацю з колишнім тренером та надав сприяння відповідним органам.

Протягом усього цього процесу клуб вважав себе потерпілою стороною та ставився до цієї справи з максимальною серйозністю, делікатністю та повагою до тих, кого вона торкнулася".

Нагадаємо, що у березні цього року чеська поліція розпочала слідство після того, як футбольна асоціація країни виявила 47 випадків ймовірного хабарництва та організації договірних матчів.

