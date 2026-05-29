УЄФА ігнорує запит УАФ щодо фейкових клубів з окупованих територій України

Європейський футбольний союз (УЄФА) вже понад шість місяців не відповідає Українській асоціації футболу (УАФ) на офіційне звернення щодо включення клубів із тимчасово окупованих територій України до футбольної системи Росії.

Про це повідомляє The Guardian.

У жовтні 2025 року УАФ закликала УЄФА відреагувати на допуск до атестації для участі у Другій лізі Росії так званих Шахтаря та Зорі, створених окупаційною владою. Українська сторона закликала провести розслідування, визначити правовий статус та надати офіційну оцінку їхній діяльності.

Втім, УЄФА досі не вжила жодних заходів щодо інтеграції фейкових клубів до структури російського футболу. Ба більше, організація не надала жодної відповіді УАФ.

Зазначимо, що у лютому 2026 року створені росіянами фейкові клуби Зоря з Луганська та Шахтар з Донецька отримали ліцензії для виступів у Другій лізі дивізіону Б чемпіонату Росії, де беруть участь у змаганнях. На цьому ж рівні виступають команди з окупованого Криму – Рубін Ялта та Севастополь.

Попри відсторонення Росії від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА, РФС залишається членом міжнародних футбольних організацій та продовжує ігнорувати всі статути, проводячи інтеграцію команд з окупованих територій України.

Раніше повідомлялося, коли президент УЄФА Александер Чеферін зможе відвідати Україну.