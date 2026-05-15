Збірній Латвії U-19 зарахували технічну поразку за відмови грати проти Білорусі у відборі на Євро-2027

Збірній Латвії U-19 зарахували технічну поразку 0:3 після того, як команда відмовилася виходити на матч проти збірної Білорусі U-19 у межах групового етапу першого раунду кваліфікації Ліги B чемпіонату Європи-2027.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

Зустріч повинна була розпочатися у п'ятницю, 15 травня, о 12:00 за київським часом у Сан-Марино на стадіоні "Стадіо ді Аккуавіва". Однак латвійська команда відмовилася виходити на поле проти білорусів.

У підсумку УЄФА ухвалила рішення зарахувати Білорусі технічну перемогу з рахунком 3:0. Після першого туру білоруси очолили турнірну таблицю групи, де також виступають збірні Словаччини та Сан-Марино.

Нагадаємо, у лютому УЄФА зарахувала технічні поразки жіночим збірним Естонії та Литви за відмову грати проти Білорусі у відбіркових матчах чемпіонату Європи серед команд до 17 років.