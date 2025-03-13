Правильно чи ні: УЄФА опублікував заяву про незарахований пенальті Альвареса у грі з Реалом

УЄФА оголосив що судді на VAR прийняли правильне рішення не зараховувати реалізований пенальті Хуліана Альвареса в матчі проти Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це йдеться в заяві союзу асоціацій.

УЕФА підкреслює, що форвард Атлетико зробив два дотики до м'яча під час виконання 11-метрового удару. І хоча ця дія була визнана ненавмисною, рішення про відміну пенальті вважається правильним.

"Атлетіко звернувся до УЄФА щодо епізоду, який призвів до скасування удару з пенальті, виконаного Хуліаном Альваресом наприкінці вчорашнього матчу Ліги чемпіонів УЄФА з Реалом. Хоча контакт був мінімальним, гравець торкнувся м'яча опорною ногою перед тим, як завдати удару, що видно на доданому відео. Згідно з чинними правилами (Правила гри, правило 14.1), VAR мав повідомити арбітра про необхідність скасування гола", – йдеться у заяві.

УЄФА також підтвердив інформацію, що він збирається провести переговори з ФІФА та IFAB щодо перегляду правила виконання пенальті.

"УЄФА проведе обговорення з ФІФА та IFAB, щоб визначити, чи слід переглянути це правило у випадках, коли подвійний дотик був явно ненавмисним".

UEFA statement on VAR decision at Atlético de Madrid vs Real Madrid match — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2025

Нагадаємо, що сам Хуліан Альварес заявив про відсутність додаткового дотику до м'яча під час виконання пенальті у матчі, в якому його команда програла та вилетіла з Ліги чемпіонів.