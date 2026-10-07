Залишив нам спадщину, яка виходить далеко за межі футболу: нападник збірної Аргентини – про Мессі

Нападник мадридського Атлетико та збірної Аргентини Хуліан Альварес звернувся до Ліонеля Мессі, який провів свій останній матч за національну команду.

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

"Яке щастя – ділити з тобою поле та стільки моментів. Спочатку я захоплювався тобою як дитина, як мільйони аргентинців, які виросли, мріючи стати футболістами завдяки тобі. Потім мені пощастило познайомитися з тобою, стати твоїм партнером по команді та пережити моменти, які я ніколи не забуду. Дякую за все, що ти нам дав, за те, як ти представляв нашу країну, і за те, що залишив нам спадщину, яка виходить далеко за межі футболу. Ми дуже сумуватимемо за тобою в небесно-білій футболці. Для мене ти завжди будеш найвеличнішим. Величезне дякую, Лео", – написав Альварес.

Прощальний поєдинок Лео за "альбіселесте" провів у ніч проти 7 жовтня, коли аргентинці провели товариську зустріч проти Бенін. Гра закінчилася розгромною перемогою підопічних Ліонеля Скалоні (3:0), а Мессі відзначився голом та двома асистами.

Це протистояння стало 208-м для Ліонеля у збірній, у яких він відзначився 126 м'ячами та 69 гольовими передачами. Разом із національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.

Раніше Мессі щемливо попрощався зі збірною Аргентини, а її головний тренер висловився про Лео.