Барселона отримала штраф у 602 євро за таємні переговори з Альваресом

Каталонська Барселона отримала символічний штраф від RFEF за таємні переговори із Хуліаном Альваресом.

Про це повідомили у ESPN.

Так, "блаугранас" мають сплатити 602 євро за те, що вели переговори з аргентинцем, не попередивши про це його клуб – мадридський Атлетико.

Цікаво, що попри таку суму штрафу, Барселона все одно планує оскаржити рішення федерації.

Зазначимо, що аргентинець до останнього тиснув на Атлетико під час літнього трансферного вікна. Керівництво "матрацників" одразу заявило, що перехід у Барселону є неможливим навіть за 200 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Хуліан провів дев'ять матчів за мадридський клуб. У них він забив два голи та віддав стільки ж асистів.

Раніше Альварес перепросив перед вболівальниками за свою поведінку під час літнього трансферного вікна.