Альварес попросив вибачення перед фанатами Атлетико за свою заяву під час ЧС-2026

Форвард мадридського Атлетико Хуліан Альварес перепросив за свої слова під час чемпіонату світу-2026, коли він публічно заявив про бажання змінити клубну прописку на тлі інтересу від Барселони.

Про це повідомляє Marca.

"Я хотів би попросити вибачення у наших людей за мої слова під час ЧС-2026. Це була помилка. Форма та момент. Перш за все тому, що я розумію гнів людей. Я б теж розсердився, якби був уболівальником. І тим більше через те, як вони мене підтримували. Вони були дуже щедрими, і я це дуже ціную. Також я хочу подякувати команді за те, що підтримували мене весь цей час. Я почуваюся все краще. Дякую всім моїм партнерам за підтримку. Я працюю над тим, щоб покращити свою гру. У останніх матчах я почуваюся краще. Як фізично, так і в роботі з м'ячем. Допомагати команді й віддавати максимум. Коли людина почувається добре в житті, це відображається на полі. Хоча ми професіонали, все має значення. Я почуваюся добре і готовий боротися за все. Сподіваюся, завдяки праці та скромності я зможу змінити цю ситуацію", – сказав Альварес.

Зазначимо, що аргентинець до останнього тиснув на клуб під час літнього трансферного вікна. Керівництво "матрацників" одразу заявило, що перехід у Барселону є неможливим навіть за 200 мільйонів євро.

Нападником також цікавились Арсенал і Реал. Були чутки, що Альварес може навіть бойкотувати тренування Атлетико, проте з часом сторони знайшли порозуміння.

У нинішньому сезоні Хуліан провів дев'ять матчів за мадридський клуб. У них він забив два голи та віддав стільки ж асистів.