Коке: Альвареса потрібно залишити в спокої

Капітан мадридського Атлетико Коке закликав не тиснути на партнера по команді Хуліана Альвареса.

Слова хавбека наводить ESPN.

"Ми втомилися від цього. Нам потрібно залишити хлопця в спокої, дозволити йому насолоджуватися, займатися своєю справою та грати у футбол. Усім нам потрібно дати йому спокій, тому що це було дуже виснажливе літо через увагу з боку медіа. Сподіваємося, що йому дозволять спокійно займатися своєю справою", – заявив півзахисник.

Зазначимо, що Альварес протягом усього літа перебував у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону.

Напередодні Атлетико в 1 турі Ліги чемпіонів програв Ліверпулю 1:2. Альварес вийшов у основі команди Дієго Сімеоне та провів на полі всі 90 хвилин.