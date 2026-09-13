Альварес залишився поза заявкою Атлетико на матч проти Реал Сосьєдада

Зірковий форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес не потрапив у заявку Атлетико Мадрид на виїзний матч 5 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (13 вересня, 22:00).

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Хуліан не поїде до Сан-Себастьяна через перенавантаження м'язів, яке змусило його покинути вчорашнє тренування. Після проведення відповідних обстежень медичний персонал виключив можливість його участі в сьогоднішньому матчі", – сказано в заяві клубу.

Зазначимо, що Альварес протягом усього літа перебував у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону. В поточному сезоні форвард взяв участь у 3 матчах Атлетико в усіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.