Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Альварес залишився поза заявкою Атлетико на матч проти Реал Сосьєдада

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 14:55
Альварес залишився поза заявкою Атлетико на матч проти Реал Сосьєдада
Хуліан Альварес
Getty Images

Зірковий форвард збірної Аргентини Хуліан Альварес не потрапив у заявку Атлетико Мадрид на виїзний матч 5 туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада (13 вересня, 22:00).

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

"Хуліан не поїде до Сан-Себастьяна через перенавантаження м'язів, яке змусило його покинути вчорашнє тренування. Після проведення відповідних обстежень медичний персонал виключив можливість його участі в сьогоднішньому матчі", – сказано в заяві клубу.

Зазначимо, що Альварес протягом усього літа перебував у стані конфлікту з керівництвом Атлетико через небажання клубу відпустити його в Барселону. В поточному сезоні форвард взяв участь у 3 матчах Атлетико в усіх турнірах, відзначившись у них 1 асистом.

Реал Сосьєдад Хуліан Альварес Атлетико Мадрид

Реал Сосьєдад

Реал Сосьєдад та Сельта розписали нічию у 6-му турі Ла Ліги
Реал Сосьєдад орендував захисника Челсі
Реал Мадрид завдяки хеттрику Мбаппе розгромив Реал Сосьєдад у 2 турі Ла Ліги
Бетіс обіграв Реал Сосьєдад у 2 турі Ла Ліги
Жирона – Реал Сосьєдад. Де та коли дивитися матч 36 туру Ла Ліги

Останні новини