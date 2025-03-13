Подвійний дотик таки був: в соцмережах завірусився інший ракурс пенальті Альвареса

Скандал навколо скасованого пенальті Хуліана Альвареса у матчі Ліги чемпіонів між Атлетико та Реалом (1:0, 2:4 пенальті).

У соцмережах активно поширюється інший ракурс того самого удару аргентинця, який відповідає на всі питання. На відео видно, як ліва нога в останній момент таки чіпляє м'яч і той змінює траєкторію.

Ба більше, навіть сам Хуліан вже невпевнений, чи зробив він один дотик під час удару. Спілкуючись зі своїми одноклубниками він прокоментував рішення арбітра. Іспанські видання змогли дізнатися, що саме він сказав партнерам.

"Цілком можливо, що було два дотики. Я не знаю, цілком можливо".

Зазначимо, що нападник Атлетико став не єдиним гравцем у команді, який не реалізував пенальті. Марко Льоренте пробив у поперечину.

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Пізніше головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне став на захист Альвареса, заявивши, що форвард не робив два дотики під час удару.