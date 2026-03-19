Рафінья, Вінісіус та Сафонов: УЄФА визначив найкращих гравців тижня в Лізі чемпіонів

Союз європейських футбольних асоціацій представив команду найкращих гравців тижня за підсумками матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Найбільше представництво має португальський Спортинг, який зумів відігратися у матчі-відповіді проти норвезького Буде-Глімта (5:0), після розгромної поразки у першому протистоянні (0:3).

Другий у списку Ліверпуль, який представлений двома гравцями у цій збірній, за підсумками нищівної перемоги над турецьким Галатасараєм (4:0).

Символічна збірна тижня Ліги Чемпіонів

Воротар: Матвій Сафонов (ПСЖ).

Захисники: Максиміліано Араужу, Гонсалу Інасіу (обидва — Спортинг), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Йосип Станішич (Баварія).

Півзахисники: Деклан Райс (Арсенал), Хаві Сімонс (Тоттенгем), Домінік Собослай (Ліверпуль).

Нападники: Рафінья (Барселона), Вінісіус Жуніор (Реал), Франсішку Трінкан (Спортинг).

Раніше вінгера Барселони Рафінью, який відзначився двома голами та двома результативними передачами у грі проти Ньюкасла, визнали найкращим гравцем тижня.

Напередодні також визначилися всі учасники стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів.