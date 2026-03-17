Спортинг завдяки камбеку з 0:3 вибив Буде-Глімт із 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 17 березня, заплановані чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів поточного сезону-2025/26.

У першому з них Спортинг приймав Буде-Глімт. Перша зустріч несподівано закінчилась розгромною перемогою норвезького клубу з рахунком 3:0, тому "зелено-білим" потрібно було відігруватись за підтримки власних трибун. З цим поставленим завданням "леви" впорались.

Основний час другого поєдинку закінчився впевненою звитягою господарів 3:0, перевівши протистояння в екстратайми, де Спортинг добив суперника з Норвегії.

Ліга чемпіонів-2025/26, 1/8 фіналу

Матчі-відповіді, 17 березня

Спортинг – Буде-Глімт 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 34 Інасіу, 2:0 – 61 Гонсалвеш, 3:0 – 78 Суарес (п), 4:0 – 92 Араухо, 5:0 – 120+1 Нел

Арсенал – Баєр (22:00)

Манчестер Сіті – Реал Мадрид (22:00)

Челсі – ПСЖ (22:00)

Ще чотири поєдинки 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться у середу, 18 березня.

Цікаво, що головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор вірить у свою команду, яка програла мадридському Атлетико у першій зустрічі 2:5.