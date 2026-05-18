Плотницький вдруге поспіль потрапив у символічну збірну "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів

Український легіонер італійської Перуджи Олег Плотницький вдруге поспіль потрапив до символічної збірної "Фіналу чотирьох" Ліги чемпіонів за версією Європейської конфедерації волейболу.

Про це повідомляється на сайті ЄКВ.

Українець став найкращим догравальником турніру. Це звання він вже здобував у травні минулого року, коли Перуджа у фіналі аналогічно переграла польський клуб Алурон Варта Заверці. Компанію Плотницькому на цій позиції склав польський волейболіст Томаш Форналь із турецького Зіраат Банккарт.

Найбільше представництво у команді сезону отримав переможець ЛЧ Перуджа, яка делегувала чотирьох гравців. Окрім Плотницького, до збірної увійшли діагональний Вассім Бен Тара, пасуючий Сімоне Джанеллі та ліберо Массімо Колачі.

Символічна збірна Ліги чемпіонів-2026:

Діагональний: Вассім Бен Тара (Перуджа)

Пасуючий: Сімоне Джанеллі (Перуджа)

Ліберо: Массімо Колачі (Перуджа)

Блокуючі: Матеуш Бенек (Алюрон Варта), Юрій Гладир (Алюрон Варта)

Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа), Томаш Форналь (Зіраат Банккарт)

MVP турніру: Массімо Колачі (Перуджа)

Нагадаємо, що у фінальному матчі цьогорічної Ліги чемпіонів Перуджа перемогла польську Алурон Варту Заверцє з рахунком 3:0 (29:27, 25:18, 25:16). Для Плотницького це 15-й трофей у складі Перуджі.