Українська правда
Проєкт Варшава із українцем Семенюком зазнав поразки від Зіраат Банкасі у матчі за "бронзу" Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 17 травня 2026, 20:42
cev.eu

У неділю, 17 травня, відбувся матч за "бронзу" Ліги чемпіонів з волейболу, у якому Проєкт Варшава зазнав поразки від Зіраат Банкасі.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь турецького клубу. Варшава двічі виходила вперед за сетами, однак у 4-му суперник знову відігрався та перевів гру на тай-брейк, де і здобув у підсумку перемогу.

Зазначимо, що за Проєкт виступає українець Юрій Семенюк, який у цьому протистоянні набрав 9 очок. 

Ліга чемпіонів з волейболу
Матч за третє місце

Проєкт Варшава – Зіраат Банкасі 2:3 (25:20, 23:25, 25:13, 23:25, 11:15)

Як відомо, у півфіналі польський клуб зазнав поразки від Перуджи Олега Плотницького, яка у фіналі зіграє проти ще одного колективу з Польщі – Алюрон Варта.

Ліга чемпіонів Юрій Семенюк

