Реал зіграє проти Баварії, чергове дербі Барселони та Атлетико: всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
У середу, 18 березня, відбулися заключні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, за підсумками яких визначилися всі чвертьфіналі пари турніру.
Так, в 1/4 вийшли Арсенал, ПСЖ, Спортинг, Реал Мадрид, Баварія, Ліверпуль, Атлетико та Барселона.
Перші матчі відбудуться 7 квітня, матчі-відповіді 14 квітня. Початок всіх протистоянь о 22:00 за київським часом.
Ліга чемпіонів-2025/26
1/4 фіналу, перші матчі, 7 квітня
- Барселона – Атлетико
- ПСЖ – Ліверпуль
- Реал – Баварія
- Спортинг – Арсенал
Матчі-відповіді, 14 квітня
- Арсенал – Спортинг
- Атлетико – Барселона
- Баварія – Реал
- Ліверпуль – ПСЖ
Нагадаємо, півфінали пройдуть 28 і 29 квітня та 5 і 6 травня. Фінал турніру прийме Будапешт 30 травня 2026 року.