Реал зіграє проти Баварії, чергове дербі Барселони та Атлетико: всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 18 березня, відбулися заключні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, за підсумками яких визначилися всі чвертьфіналі пари турніру.

Так, в 1/4 вийшли Арсенал, ПСЖ, Спортинг, Реал Мадрид, Баварія, Ліверпуль, Атлетико та Барселона.

Перші матчі відбудуться 7 квітня, матчі-відповіді 14 квітня. Початок всіх протистоянь о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/4 фіналу, перші матчі, 7 квітня

Барселона – Атлетико

ПСЖ – Ліверпуль

Реал – Баварія

Спортинг – Арсенал

Матчі-відповіді, 14 квітня

Арсенал – Спортинг

Атлетико – Барселона

Баварія – Реал

Ліверпуль – ПСЖ

Нагадаємо, півфінали пройдуть 28 і 29 квітня та 5 і 6 травня. Фінал турніру прийме Будапешт 30 травня 2026 року.