Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал зіграє проти Баварії, чергове дербі Барселони та Атлетико: всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 00:11
Реал зіграє проти Баварії, чергове дербі Барселони та Атлетико: всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 18 березня, відбулися заключні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26, за підсумками яких визначилися всі чвертьфіналі пари турніру.

Так, в 1/4 вийшли Арсенал, ПСЖ, Спортинг, Реал Мадрид, Баварія, Ліверпуль, Атлетико та Барселона.

Перші матчі відбудуться 7 квітня, матчі-відповіді 14 квітня. Початок всіх протистоянь о 22:00 за київським часом.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/4 фіналу, перші матчі, 7 квітня

  • Барселона – Атлетико
  • ПСЖ – Ліверпуль
  • Реал – Баварія
  • Спортинг – Арсенал

Матчі-відповіді, 14 квітня

  • Арсенал – Спортинг
  • Атлетико – Барселона
  • Баварія – Реал
  • Ліверпуль – ПСЖ

Нагадаємо, півфінали пройдуть 28 і 29 квітня та 5 і 6 травня. Фінал турніру прийме Будапешт 30 травня 2026 року.

Ліга чемпіонів

Ліга чемпіонів

Барселона не помітила Ньюкасл, розгроми від Баварії та Ліверпуля, Атлетико зберіг перевагу над Тоттенгемом в 1/8 фіналу ЛЧ
ЗМІ розкрили травму Куртуа, через яку його замінили у матчі проти Манчестер Сіті
Тренер Спортинга оцінив шалений камбек своєї команди в Лізі чемпіонів
Лунін опинився серед претендентів на найкращий сейв дня у Лізі чемпіонів
Лунін – про вихід Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: Дуже радий, що зміг допомогти команді

Останні новини