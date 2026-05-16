Визначився суперник Перуджи Плотницького у фіналі Ліги чемпіонів з волейболу

У суботу, 16 травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів з волейболу сезону-2025/26.

Ним стала польська Варта, яка у чотирьох сетах здолала турецький клуб Анкара.

У фіналі турніру Варта зіграє проти Перуджи українця Олега Плотницького, яка в іншому півфіналі обіграла Проєкт Варшава.

Зазначимо, що минулого сезону ці команди також грали у фіналі, і тоді перемогу святкував італійський колектив.

Ліга чемпіонів з волейболу

Фінал чотирьох, 16 травня

Алюрон Варта (Польща) – Анкара Зіраат Банкасі (Туреччина) 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:19)

Фінальне протистояння відбудеться 17 травна о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, у травні Перуджа стала чемпіоном Суперліги Італії.