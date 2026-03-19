Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 17:30
Вінгер Барселони Рафінья визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Бразилець оформив дубль та віддав два асисти у матчі-відповіді проти Ньюкасла в 1/8 фіналу турніру.

У голосуванні він обійшов вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, який двічі забив Манчестер Сіті, півзахисника Ліверпуля Домініка Собослая, який відзначився ефектним голом у поєдинку проти Галатасарая, а також форварда Спортинга Франсішку Трінкана (дві гольові передачі у зістрічі з Буде/Глімт).

