Вінгера Барселони визнали найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Рафінья
Getty Images
Вінгер Барселони Рафінья визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
Бразилець оформив дубль та віддав два асисти у матчі-відповіді проти Ньюкасла в 1/8 фіналу турніру.
У голосуванні він обійшов вінгера Реала Вінісіуса Жуніора, який двічі забив Манчестер Сіті, півзахисника Ліверпуля Домініка Собослая, який відзначився ефектним голом у поєдинку проти Галатасарая, а також форварда Спортинга Франсішку Трінкана (дві гольові передачі у зістрічі з Буде/Глімт).
Нагадаємо, напередодні визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.