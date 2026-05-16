Перуджа з Плотницьким стала першим фіналістом Ліги чемпіонів

У суботу, 16 травня, визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів з волейболу сезону-2025/26.

Ним стала Перуджа, яка обіграла у трьох сетах здолала польську Проєкт Варшаву.

Зазначимо, що переможне очко ейсом команді приніс українець Олег Плотницький, який загалом набрав 10 очок, 7 з яких – у третьому сеті.

Водночас його земляк Юрій Семенюк, який виступає за польський колектив, також взяв активну участь у матчі, набравши 4 очки.

Водночас найрезультативнішим гравцем матчу у складі Перуджи став діагональний Вассім Бен Тара, який набрав 18 очок. У польської команди найкращим був Бартош Гомулка – 19 очок.

У фіналі турніру Перуджа зіграє проти переможця матчу Варта – Анкара.

Ліга чемпіонів з волейболу

Фінал чотирьох, 16 травня

Проєкт Варшава (Польща) – Перуджа (Італія) 0:3 (19:25, 20:25, 24:26)

Нагадаємо, у травні Перуджа стала чемпіоном Суперліги Італії.