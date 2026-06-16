На ЧС-2026 стався унікальний випадок за останні 68 років

Напередодні добіг кінця п'ятий ігровий день на чемпіонаті світу-2026 із футболу, який став унікальним за останні 68 років.

Уперше з Мундіалю-1958 усі чотири матчі за добу завершилися внічию. Це лише другий випадок в історії світових першостей.

Зазначимо, що ігровий день на ЧС-2026 розпочався із сенсаційної нічиєї Іспанії та Кабо-Верде (0:0). Також сильнішого не визначили ще три пари: Бельгія – Єгипет (1:1), Саудівська Аравія – Уругвай (1:1) та Іран – Нова Зеландія (2:2).

Наступні матчі Мундіалю відбудуться в ніч із 16 на 17 червня. Зокрема, стартову гру на турнірі проведуть і чинні чемпіони:

Франція – Сенегал (16 червня, 22:00)

Ірак – Норвегія (17 червня, 1:00)

Аргентина – Алжир (17 червня, 4:00)

Австрія – Йорданія (17 червня, 7:00)

Раніше повідомлялось, що ФІФА хоче дозволити Дональду Трампу вручити трофей переможцям ЧС-2026. Це є порушенням протоколу, але для президента США збираються зробити виняток.