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На ЧС-2026 стався унікальний випадок за останні 68 років

Денис Іваненко — 16 червня 2026, 09:45
На ЧС-2026 стався унікальний випадок за останні 68 років
FIFA

Напередодні добіг кінця п'ятий ігровий день на чемпіонаті світу-2026 із футболу, який став унікальним за останні 68 років.

Уперше з Мундіалю-1958 усі чотири матчі за добу завершилися внічию. Це лише другий випадок в історії світових першостей.

Зазначимо, що ігровий день на ЧС-2026 розпочався із сенсаційної нічиєї Іспанії та Кабо-Верде (0:0). Також сильнішого не визначили ще три пари: Бельгія – Єгипет (1:1), Саудівська Аравія – Уругвай (1:1) та Іран – Нова Зеландія (2:2).

Наступні матчі Мундіалю відбудуться в ніч із 16 на 17 червня. Зокрема, стартову гру на турнірі проведуть і чинні чемпіони:

  • Франція – Сенегал (16 червня, 22:00)
  • Ірак – Норвегія (17 червня, 1:00)
  • Аргентина – Алжир (17 червня, 4:00)
  • Австрія – Йорданія (17 червня, 7:00)

Раніше повідомлялось, що ФІФА хоче дозволити Дональду Трампу вручити трофей переможцям ЧС-2026. Це є порушенням протоколу, але для президента США збираються зробити виняток.

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