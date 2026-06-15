ФІФА хоче дозволити Трампу вручити трофей переможцям ЧС-2026, порушивши протокол – ЗМІ

ФІФА бажає, щоб американський президент Дональд Трамп вручив трофей переможцям чемпіонату світу 2026-го року, порушивши протокол церемонії.

Про це повідомляє talksSPORT.

У правилах йдеться, що Кубок світу ФІФА має виносити на святковий подіум представник команди-тріумфатора, а до цього нагорода має залишатися на постаменті, проте для президента США буде зроблено виключення.

ФІФА залишить Трампу можливість самому обирати, чи буде він святкувати разом з командою, чи залишиться з іншими керівниками під час церемонії.

Зауважимо, що це буде не перший раз, коли Трамп стане учасником церемонії нагородження переможців міжнародного футбольного турніру. Раніше американський президент був присутній на фінальній грі КЧС між Челсі та ПСЖ, яка завершилася розгромною перемогою лондонців з рахунком 3:0.

Після матчу президент США вручав індивідуальні нагороди футболістам, а також стояв поруч із командою в момент підняття головного трофея.

Тоді Коул Палмер заявив, що був збентежений появою американського президента.