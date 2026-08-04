Американські міста-господарки ЧС-2026 вимагають обіцяних виплат від ФІФА

Американські міста, які приймали в себе матчі чемпіонату світу-2026, вимагають від ФІФА отримати обіцяні кошти.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, незадовго до початку Клубного чемпіонату світу-2025 президент організації Джанні Інфантіно обіцяв, що ФІФА як внесок виплатить містам, у яких проводилися матчі цього турніру, по 1 мільйону доларів за розвиток інфраструктури, що внаслідок й було зроблено.

За словами чотирьох анонімних політиків, які представляють владу американських міст, подібні внески в 1 мільйон доларів були обіцяні й після завершення цьогорічної світової першості, утім, ніхто їх так і не отримав.

Місцеві політики готують запит до працівників ФІФА, як вийшло, що ці виплати так і не були зроблені. Проте ця процедура може ускладнитися, оскільки деякі організаційні комітети міст-господарів уже згортають свою діяльність.

Зауважимо, що серед обов'язків міст враховувалося: поліцейський ескорт для VIP-персон, яких визначила ФІФА, шестизначні витрати на чистоту стадіонів та видалення будь-яких ознак брендингу, котрі не співпрацюють з вищим футбольним органом світу.

Зокрема, на підтримку арени "МетЛайф" було сумарно витрачено близько 13 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що ФІФА планувала створити компанію під назвою "FIFA Forward Enterprise (FFE)". Вона мала опікуватися комерційними правами на чемпіонати світу за участі приватних інвесторів, одним із яких міг стати власник "Thrive Eternal" Джошуа Кушнер, який є братом зятя президента США Дональда Трампа.

Проти таких планів Інфантіно виступили УЄФА та КОНКАКАФ. 55 європейських країн готові були бойкотувати майбутні мундіалі через ініціативи щодо створення цієї компанії. Після чого Інфантіно відмовився від реалізації цієї ідеї та оголосив про скасування проєкту.