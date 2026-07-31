Від сенсації ЧС до Голлівуду: Возінья знявся у промо нового фільму про Людину-павука

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья, який став одним із головних відкриттів чемпіонату світу-2026, продовжує пожинати плоди своєї шаленої популярності.

Після яскравих виступів проти Іспанії та Аргентини воротар перетворився на справжню світову зірку. Якщо до старту Мундіалю на його сторінку в Instagram були підписані менш ніж 50 тисяч людей, то тепер аудиторія футболіста перевищує 29 мільйонів.

Не дивно, що кабовердинець уже почав отримувати пропозиції від великих брендів. Однією з перших стала співпраця із Sony Pictures, яка запросила Возінью стати обличчям промокампанії нового фільму "Людина-павук: Новий день".

Ролик зняли на стадіоні Кампу-ду-Бітін на острові Сан-Вісенті — саме там розпочинався футбольний шлях воротаря. У відео Возінья виходить на поле у футболці із символікою Людини-павука та проводить паралелі між історією легендарного супергероя і власним шляхом до світового визнання.

Особливо сподобалося фанатам завершення ролика. Наприкінці відео голкіпер із гумором заявив:

"Я можу відбивати удари, але не можу врятувати вас від спойлерів".

Нагадаємо, хоча збірна Кабо-Верде завершила свої виступи на чемпіонаті світу після драматичної поразки від Аргентини в 1/16 фіналу, сам Возінья залишив турнір справжнім переможцем.

Також варто зазначити, що 40-річний воротар став найстаршим голкіпером в історії, який у своєму дебютному матчі на чемпіонаті світу залишив ворота "сухими".