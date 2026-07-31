Перша гра Буковини, заруба у Кривому Розі та старт Шахтаря: анонс 1 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга повертається після двомісячної літньої перерви. Вже 31 липня матчем Зорі проти Колоса стартує 1-й тур сезону-2026/27, який стане 36-м в історії чемпіонату України.

Ігрова програма буде розподілена на п'ять ігрових днів. Через участь київського Динамо в Лізі Європи матч проти Лівого Берега перенесли на 2 грудня. Інші сім поєдинків відбудуться до 3 серпня включно.

"Чемпіон" представляє головні інтриги стартового туру.

П'ятниця, 31 липня

18:00. Зоря – Колос

Субота, 1 серпня

13:00. Кривбас – Карпати

15:30. Харків – Верес

Неділя, 2 серпня

13:00. Чорноморець – Полісся

15:30. Епіцентр – Оболонь

Понеділок, 3 серпня

15:30. Буковина – ЛНЗ

18:00. Шахтар – Кудрівка

Середа, 2 грудня

Динамо – Лівий Берег

З мріями про єврокубки

Новий сезон відкриють команди, яких не влаштовують позиції в середині турнірної таблиці. Поєдинок Зоря – Колос відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Під час літнього міжсезоння команда Руслана Костишина підписала якісних футболістів. Атакувальну ланку повинні підсилити Денис Ндукве з Ворскли та албанець Іргі Касалла. Ростер захисників поповнили Роман Гончаренко із Вереса та перспективний Віталій Катрич із Інгульця. Колишній воротар Динамо Валентин Моргун складе конкуренцію Івану Пахолюку.

У Зорі на трансферному ринку більше втрат, ніж здобутків. Поки команду поповнили захисники Василь Кравець та Артем Мачелюк, півзахисник Іван Нестеренко, а також два голкіпери – Владислав Рибак та Ілля Караващенко. Натомість відчувається дефіцит атакувальних і креативних півзахисників.

ФК Колос

В останніх 5 очних матчах Зоря ніяк не може перемогти Колос, зазнавши чотирьох поразок. Попередній поєдинок суперників завершився внічию 1:1. Команду Віктора Скрипника врятував від поразки гол Неманьї Андушича, який хоч і перебуває у заявці на новий сезон, але може залишити луганців найближчим часом.

Історія протистояння: 15 матчів, 7 перемог Зорі, 3 нічиї та 5 перемог Колоса. Різниця забитих та пропущених м'ячів: 16:14 на користь луганців.

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Карпати їдуть за реваншом

Один із центральних поєдинків стартового туру відбудеться у Кривому Розі. Карпати активно попрацювали на трансферному ринку та прагнуть зробити наступний крок у розвитку клубу. Цікавими видаються підписання українців Назарія Русина, Романа Вантуха, Дениса Марченка, а також легіонерів – вихованця Реала Мохи Мухліса та бразильця Фелліпе Вієйри.

Кривбас теж переживає перебудову після відходу низки лідерів. Для команди Патріка ван Леувена гра проти Карпат стане першою серйозною перевіркою для оновленого складу криворіжців.

ФК Карпати

У новітній історії суперники зустрічалися чотири рази. Наразі зберігається повний паритет – по дві перемоги у Карпат і Кривбасу. Востаннє команди зійшлися 8 травня у Кривому Розі, коли єдиний гол сенегальця Ассана Сека приніс мінімальну перемогу Кривбасу.

Харкову час виправдовувати видані аванси

Від ФК Харкова в новому сезоні очікують серйозного прориву. Значні інвестиції врешті-решт повинні принести результат. Влітку харків'яни провели масштабний ребрендинг та оголосили амбітні цілі. Тепер настав час реалізовувати гучні заяви.

На підсилення складу клуб витратив майже 8 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). Головне питання – наскільки швидко новачки інтегруються в команду Младена Бартуловича.

ФК Харків

У Вереса втрати значно переважають здобутки. Цікавим видається підписання першого в історії чемпіонату України представника Австралії Натанаеля Блера. Звичайно, кістяк команди та тренерський штаб збереглися, що може свідчити про стабільність. Проте ми добре пам'ятаємо слабке друге коло минулого сезону у виконанні підопічних Олега Шандрука.

На рівні УПЛ суперники провели сім матчів. У п'яти поєдинках перемогу святкували рівненські "вовки". Втім, в останніх двох матчах харків'янам вдалося покращити статистику. Команда Бартуловича здобула дві перемоги із загальним рахунком 5:0.

ФК Харків

Принциповості протистояння додає минулорічний скандал, пов'язаний із перенесенням гри через проблеми з освітленням на стадіоні "Полісся" у Житомирі.

Чи скористається Чорноморець проблемами Полісся

Команда Руслана Ротаня приїде до Одеси після вильоту з Ліги конференцій і спробує реабілітуватися в чемпіонаті.

Полісся входить до числа претендентів на медалі, тоді як Чорноморець після масштабної кадрової перебудови лише формує нову команду. Одесити спробують скористатися втомою суперника й відібрати очки в одного з фаворитів чемпіонату.

ФК Полісся

На рівні УПЛ суперники зіграли чотири поєдинки: у сезоні-2023/24 двічі перемагали "моряки", а вже в наступному "вовки" здобули дві впевнені перемоги.

Клуби пов'язує тривала співпраця. Кілька колишніх гравців житомирян грають за Чорноморець, зокрема в заявці одеситів присутні воротар Кінгслі Аніагбосо, захисник Мозес Жаржу та хавбек Хобе. Очікується, що команду Григорчука підсилять ще кілька гравців Полісся, проте це може статися вже після очного протистояння в Одесі.

Історичний матч у Кам'янці-Подільському

Недільну програму закриватиме поєдинок між Епіцентром та Оболонню. Команда Сергія Нагорняка стала відкриттям минулого сезону. Перші в історії УПЛ представники Хмельниччини потішили вболівальників відкритим, атакувальним футболом, де важливу роль відігравали іспанські легіонери.

Оболонь традиційно робить ставку на досвідчених українців та вихованців власної школи. "Пивовари" – єдиний клуб в елітному дивізіоні, в якому відсутні легіонери.

Епіцентр вперше в межах Української Прем'єр-ліги проведе матч на стадіоні в Кам'янці-Подільському. Тож підопічні Нагорняка спробують здобути історичну перемогу на рідній арені.

Команди добре знайомі ще з часів виступів у Першій лізі. У чотирьох поєдинках Епіцентр не здобув жодної перемоги: дві поразки та дві нічиї. Це стане додатковою мотивацією для господарів покращити статистику.

ФК Епіцентр

Повернення Буковини до еліти

Після 32-річної перерви Буковина зіграє матч у межах найсильнішого дивізіону України. Команда Сергія Шищенка, яка значно переважала суперників у Першій лізі, спробує проявити себе в УПЛ.

На жаль, прем'єрний матч відбудеться не в Чернівцях, а на стадіоні "Україна" у Львові. Через реконструкцію арени в Чернівцях "жовто-чорні" домашні ігри проводитимуть на виїзді.

Волею календаря Буковина отримала у першому турі одного з найсильніших суперників – срібного призера минулого сезону ЛНЗ. Для "фіолетових" цей чемпіонат буде особливим, адже команда Пономарьова прагнутиме довести, що друге місце не було випадковістю.

ФК ЛНЗ

Суперники раніше зустрічалися лише двічі, і обидва рази перемогу святкували буковинці. Найбільшою сенсацією став матч чвертьфіналу Кубка України, де Буковина по пенальті вибила ЛНЗ з числа претендентів на трофей.

ЛНЗ проводитиме поєдинок після єврокубкового протистояння з Гентом, чим можуть скористатися чемпіони Першої ліги.

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Легкий старт для фаворита

Чинний чемпіон розпочинає захист титулу матчем проти Кудрівки, яка зуміла зберегти місце в УПЛ завдяки перемозі над Агробізнесом у перехідних матчах. Шахтар виглядає явним фаворитом поєдинку проти одного з головних претендентів на боротьбу за виживання.

Кудрівка під час перерви провела радикальну перебудову складу. Команду залишили 17 футболістів, а на їхні місця підписали дев'ять новачків. Наразі колектив виглядає недостатньо укомплектованим і ще не надто зіграним. Тож навряд чи команда Арди Турана матиме проблеми з представниками Чернігівщини.

ФК Шахтар

Лівий Берег чекатиме матч проти Динамо

Поєдинок столичних команд було перенесено через участь Динамо в єврокубках. Суперники зіграють його вже наприкінці осінньої частини сезону. Таким чином, Лівий Берег свій перший матч після повернення в УПЛ зіграє вже у другому турі.

Перший тур навряд чи дасть відповіді на всі запитання нового сезону, однак уже зараз може окреслити коло претендентів на медалі, єврокубки та боротьбу за виживання. Для одних клубів це буде можливість підтвердити свої амбіції, а для інших – зробити першу гучну заявку на успішний сезон.