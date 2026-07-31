Команда була конкурентною на фоні такого суперника: Пономарьов – про виліт ЛНЗ із Ліги конференцій

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився думками щодо вильоту команди з Ліги конференцій-2026/27 від бельгійського Гента.

Його слова передає Tribuna.

У матч-відповіді його підопічні поступилися бельгійському супернику у серії пенальті 2:4.

"Ми почали гру досить якісно, були моменти. Звичайно, проти такої команди, як Гент, важко грати всі 120 хвилин, але я хочу подякувати команді. Незважаючи на те, що це наше дебютне протистояння і взагалі перший раз, коли граємо в єврокубках, вважаю, що команда була конкурентною на фоні такого суперника. Я подякував футболістам – ми поступилися тільки після серії пенальті", – заявив Пономарьов.

Також наставник черкаського клубу пояснив, чому до останнього не "кидав свіжу кров" у поєдинок із лави запасних. За його словами, у таку гру було складно увійти, тому футболісти, які були на полі, досить якісно грали згідно з нашою установкою на гру.

Пономарьов додав, що наприкінці зустрічі вони внесли певні зміни у тактику, перейшовши на 4-3-3.

Коуч ЛНЗ оцінив хорошу фізичну форму своїх підопічних.

"Не хотілося б узагалі, щоб були піки форми. Я думаю, що треба грати в чемпіонаті цілий рік, і потрібно, щоб футболісти були у формі постійно. Не буває неважливих матчів: щоб в одному футболісти вийшли на пік форми і якісно зіграли, а в іншому були неготові. Вони повинні завжди бути підготовлені. І я вже щойно сказав, що ми отримали неоціненний досвід – наприклад, гри з уболівальниками, коли був повний стадіон. Адже спочатку був ковід, потім війна в Україні, і футболісти ще були юнаками – ніхто при таких трибунах не грав. Тому потрібно брати хороше з тих матчів, аналізувати й одразу забувати, робити висновки для наступної гри через три дні у чемпіонаті. Він буде складнішим, і ми повинні бути готові до цього", – сказав Пономарьов.

Також наставник зізнався, що уся команда підтримала Єгора Твердохліба, який вийшов під серію пенальті, але свій 11-метровий не реалізував. Його удар парирував голкіпер Гента. Теж свій пенальті не забив Денис Кузик.

Відзначимо, що ЛНЗ вирішило не переносити свій матч першого туру нового сезону УПЛ-2026/27. У понеділок, 3 серпня, команда Пономарьова зіграє проти чернівецької Буковини. Початок – о 15:30.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо двічі програло грецькому ПАОКу та вилетіло з Ліги Європи у Лігу конференцій. У третьому раунді кваліфікації суперником киян стане азербайджанський Карабах. Матчі цієї стадії відбудуться 6 та 13 серпня.