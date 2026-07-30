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Гент та ЛНЗ назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 30 липня 2026, 20:31
Гент та ЛНЗ назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
UEFA

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з футболу, у якому ЛНЗ на виїзді зіграє проти Гента.

Вже відомі стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 21:30 за київським часом.

  • Гент: Руф, Нгом, Берджесс, ван дер Гейден, Араужу, Лопеш, Бенеш, Делорж, Гоор, Вергара, Дін
  • ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч, Рябов, Дідик, Якубу, Кузик, Девід, Ассінор

В Україні гру Гент – ЛНЗ можна переглянути онлайн безплатно на платформі Київстар ТБ.

Перший поєдинок між командами відбувся тиждень назад в Польщі й закінчився безгольовою нічиєю.

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