Гент та ЛНЗ назвали стартові склади на матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 30 липня, відбудеться матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з футболу, у якому ЛНЗ на виїзді зіграє проти Гента.

Вже відомі стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 21:30 за київським часом.

Гент : Руф, Нгом, Берджесс, ван дер Гейден, Араужу, Лопеш, Бенеш, Делорж, Гоор, Вергара, Дін

: Руф, Нгом, Берджесс, ван дер Гейден, Араужу, Лопеш, Бенеш, Делорж, Гоор, Вергара, Дін ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч, Рябов, Дідик, Якубу, Кузик, Девід, Ассінор

В Україні гру Гент – ЛНЗ можна переглянути онлайн безплатно на платформі Київстар ТБ.

Перший поєдинок між командами відбувся тиждень назад в Польщі й закінчився безгольовою нічиєю.