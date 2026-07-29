Полісся у більшості поступилось Копенгагену та вилетіло з кваліфікації Ліги конференцій

Житомирське Полісся поступилось Копенгагену в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Зустріч завершилась з рахунком 1:2.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але необережна гра Гіоргі Майсурадзе в підкаті проти Роберта призвела до пенальті у ворота українського клубу. Одинадцятиметровий упевнено реалізував 31-річний норвезький нападник Мохамед Ельюнуссі.

Друга половина розпочалася з вилучення захисника данців Дзунносуке Сузукі, який сфолив проти Ігоря Краснопіра. Полісся одразу перехопило ініціативу та створило кілька небезпечних моментів, однак на 61-й хвилині пропустило контратаку. Мадс Мадсен утік від Максима Брагару, після чого викотив м'яч на порожні ворота Роберту, який подвоїв перевагу господарів.

Житомиряни регулярно створювали загрозу біля чужих воріт: небезпечно пробивали Майсурадзе, Андрієвський та Брагару, а Краснопір мав чудову нагоду скоротити відставання. Проте "вовкам" бракувало влучності.

Свій момент на 90+3 хвилині знайшов Борис Крушинський, який дальнім ударом зміг відіграти один гол, але на більше не вистачило часу.

Таким чином, Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій-2026/27

Другий раунд кваліфікації, матч-відповідь

29 липня

Копенгаген (Данія) – Полісся (Україна) 2:1 (1:0)

(перший матч 3:3)

Голи: 1:0 – 27 Ельюнуссі (пен), 2:0 – 61 Роберт, 2:1 – 90+3 Крушицький

Вилучення: Сузукі (46).

Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.