Полісся у більшості поступилось Копенгагену та вилетіло з кваліфікації Ліги конференцій
Житомирське Полісся поступилось Копенгагену в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Зустріч завершилась з рахунком 1:2.
Перший тайм пройшов у рівній боротьбі, але необережна гра Гіоргі Майсурадзе в підкаті проти Роберта призвела до пенальті у ворота українського клубу. Одинадцятиметровий упевнено реалізував 31-річний норвезький нападник Мохамед Ельюнуссі.
Друга половина розпочалася з вилучення захисника данців Дзунносуке Сузукі, який сфолив проти Ігоря Краснопіра. Полісся одразу перехопило ініціативу та створило кілька небезпечних моментів, однак на 61-й хвилині пропустило контратаку. Мадс Мадсен утік від Максима Брагару, після чого викотив м'яч на порожні ворота Роберту, який подвоїв перевагу господарів.
Житомиряни регулярно створювали загрозу біля чужих воріт: небезпечно пробивали Майсурадзе, Андрієвський та Брагару, а Краснопір мав чудову нагоду скоротити відставання. Проте "вовкам" бракувало влучності.
Свій момент на 90+3 хвилині знайшов Борис Крушинський, який дальнім ударом зміг відіграти один гол, але на більше не вистачило часу.
Таким чином, Полісся зазнало поразки з рахунком 1:2 і за сумою двох матчів (4:5) припинило боротьбу у кваліфікації Ліги конференцій.
Ліга конференцій-2026/27
Другий раунд кваліфікації, матч-відповідь
29 липня
Копенгаген (Данія) – Полісся (Україна) 2:1 (1:0)
(перший матч 3:3)
Голи: 1:0 – 27 Ельюнуссі (пен), 2:0 – 61 Роберт, 2:1 – 90+3 Крушицький
Вилучення: Сузукі (46).
Нагадаємо, що в першій зустрічі команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 3:3.