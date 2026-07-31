Фіаско Динамо і Полісся, ЛНЗ дав бій Генту: швидкі підсумки виступу українських клубів у єврокубках

Завершилися матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій. На цій стадії змагань виступали три представники України.

Уже після жеребкування було зрозуміло, що українським клубам дісталися дуже непрості суперники. Усі три команди, хоча і не гранди європейського футболу, є міцними середняками. На жаль, нинішній рівень лідерів УПЛ не дозволяє конкурувати навіть з ними. Та все ж у глибині душі кожного вболівальника жевріла надія на диво.

Чергові граблі Полісся

Першим із єврокубків вилетіло житомирське Полісся, яке зіграло матч-відповідь проти Копенгагена у середу. Після результативної нічиєї 3:3 у першому матчі здавалося, що команда Руслана Ротаня має непогані шанси пройти Копенгаген.

Та все пішло шкереберть ще до стартового свистка. На передматчевій розминці відчув біль центрбек Едуард Сарапій, через що Ротань випустив у старті Гіоргі Майсурадзе, зробивши вимушені перестановки у лінії захисту. Саме грузинський легіонер у середині першого тайму привіз пенальті, сфоливши на бразильцеві Роберті.

ФК Полісся

Наприкінці першої половини зустрічі господарі залишилися у меншості. Здавалося, ось він шанс для "вовків", які мали в запасі ще мінімум 45 хвилин ігрового часу, щоб схилити шальки терезів на свою користь. Втім, на початку другого тайму Брагару не встиг за Мадсеном, який віддав гольовий пас Роберту. Гол престижу Крушинського у компенсований час лише підсолодив гірку пігулку (1:2).

Полісся втретє у своїй історії бере участь у єврокубках, але ще жодного разу не змогло пробитися в основну стадію. Величезні, за мірками УПЛ, інвестиції власника клубу Геннадія Буткевича не принесли результату. Тепер залишається сконцентруватися на внутрішніх змаганнях, щоб знову вибороти місце в єврокубках. Але для чого? Невже, щоб знову вилетіти на першій стадії?

Руслан Ротань ФК Полісся

Динамо залишається у єврокубках, але є нюанс

Шанси Динамо пройти далі були ще меншими, ніж у Полісся. Після поразки від ПАОКа у номінально домашній грі (2:3) залишалося сподіватися на диво.

Головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк здивував стартовим складом. Місце у воротах замість Руслана Нещерета зайняв 20-річний В'ячеслав Суркіс – дебютант у єврокубках. У центрі захисту Крістіана Біловара замінив Аліу Тіаре, для якого це була перша поява в сезоні. На правому фланзі захисту вийшов новобранець киян Олексій Сич, а у пару до сенегальця в центр захисту перемістився Томаш Кендзьора.

Олексій Сич ФК Динамо

Кияни протрималися майже до завершення першого тайму. Гол у роздягальню "біло-синіх" пропустили від Янніса Константеліаса на третій компенсованій хвилині. Удар лідера "чорно-білих" вийшов дійсно майстерним.

На старті другого тайму Константеліас продемонстрував киянам майстер-клас та зняв усі питання про підсумок двобою. Вихід на поле Ярмоленка та Шапаренка не змінив перебіг гри. На останніх хвилинах зустрічі у складі Динамо дебютував ексфорвард ПСЖ П'єр Мунгенге. Втім, за відведений час важко оцінити рівень 19-річного форварда.

Динамо вдруге програло ПАОКу (0:2), але продовжить виступ у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Попереду на киян чекає протистояння з Карабахом, але з нинішньою грою команди впевненості у проході до наступного раунду небагато.

Відеоогляд матчу ПАОК – Динамо

ЛНЗ дав бій Генту

Найменше очікувань було від ЛНЗ. Молодий черкаський клуб і так перевершив сподівання у минулому сезоні, здобувши "срібло" та виборовши місце в єврокубках. У дебютному розіграші "фіолетовим" дістався складний суперник – бельгійський Гент.

У першому поєдинку була зафіксована нульова нічия. Матч-відповідь мав стати справжнім випробуванням для команди Віталія Пономарьова.

У першому таймі ЛНЗ ні в чому не поступався досвідченішому супернику. Не вистачало лише одного – забитого голу. На перерву команди пішли з нулями на табло.

ФК ЛНЗ

У другому таймі та екстратаймах "фіолетові" не ризикували, сподіваючись дотягнути до одинадцятиметрових. Втім, ставка на серію пенальті та майстерність Олексія Паламарчука не спрацювала. Гент реалізував усі спроби, тоді як у ЛНЗ не забили Єгор Твердохліб та Денис Кузик.

Парадоксально, але найприємніше враження серед українських клубів залишив саме дебютант єврокубків – ЛНЗ. Черкасці не пройшли далі, однак дали рівний бій значно досвідченішому Генту й залишили відчуття, що вилетіли з високо піднятою головою.

Наостанок не хотілося б посипати голову попелом. Необхідно дивитися правді у вічі. Матчі другого раунду кваліфікації продемонстрували нинішній рівень призерів УПЛ та володаря Кубку України. На жаль, поки йде війна, не варто очікувати великого прориву у результатах. Залишається вболівати за Шахтар у Лізі чемпіонів, де гарантовано побачимо вісім поєдинків проти серйозних суперників.