Металіст 1925 – Полісся. Де та коли дивитися одну з центральних ігор УПЛ

У неділю, 3 травня, харківський Металіст 1925 зіграє проти житомирського Полісся в одній із центральних зустрічей 26-го туру УПЛ сезону-2025/26.

Поєдинок стартує о 15:30 на Центральному стадіоні у Житомирі.

Матч можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Руслана Ротаня. Її перемогу оцінюють коефіцієнтом 2,45, тоді як звитягу харків'ян дають 3,50. Мирова – 2,83.

Обидва колективи борються за місце в єврокубках та медалі УПЛ. Підопічні Младена Бартуловича з 45 балами посідають 5-те місце. Харківський клуб поступається "вовкам" Руслана Ротаня, які замикають трійку лідерів, лише 4 очками.

Тому потенційна перемога дозволить харків'янам впритул наблизитись до Полісся у турнірній таблиці першості. Поміж цими командами розташувалося київське Динамо, у якого 47 набраних пунктів.

Очна зустріч першого кола закінчилася нульовою нічиєю.

