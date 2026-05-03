Металіст 1925 – Полісся. Де та коли дивитися одну з центральних ігор УПЛ
У неділю, 3 травня, харківський Металіст 1925 зіграє проти житомирського Полісся в одній із центральних зустрічей 26-го туру УПЛ сезону-2025/26.
Поєдинок стартує о 15:30 на Центральному стадіоні у Житомирі.
Матч можна переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.
Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Руслана Ротаня. Її перемогу оцінюють коефіцієнтом 2,45, тоді як звитягу харків'ян дають 3,50. Мирова – 2,83.
Обидва колективи борються за місце в єврокубках та медалі УПЛ. Підопічні Младена Бартуловича з 45 балами посідають 5-те місце. Харківський клуб поступається "вовкам" Руслана Ротаня, які замикають трійку лідерів, лише 4 очками.
Тому потенційна перемога дозволить харків'янам впритул наблизитись до Полісся у турнірній таблиці першості. Поміж цими командами розташувалося київське Динамо, у якого 47 набраних пунктів.
Очна зустріч першого кола закінчилася нульовою нічиєю.
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.