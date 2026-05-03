Металіст 1925 достроково став чемпіоном України з футболу серед жінок

Сергій Шаховець — 3 травня 2026, 16:11
Металіст 1925 достроково став чемпіоном Вищої ліги сезону 2025/26 серед жіночих команд.

Харківська команда забезпечила собі титул ще до завершення чемпіонату. У 6-му турі другого етапу вона не виходила на поле, однак результат матчу між Шахтарем і Ворсклою (3:0) гарантував їй перше місце. Полтавський клуб, який посідає другу позицію, вже не зможе наздогнати лідера.

Для Металіста 1925 це чемпіонство стало одинадцятим в історії.

Попереду в команди Наталії Зінченко залишаються ще чотири поєдинки в чемпіонаті, а також фінал Кубку України проти Колоса, який відбудеться 27 травня.

Додамо, що попередні чемпіонські титули харківська команда здобула під назвою Житлобуд-1. У 2023 році вона приєдналася до структури Металіста 1925, а у березні 2024 року клуб оголосив про офіційну зміну своєї назви з ФК Житлобуд-1 на ЖФК Металіст 1925.

Раніше повідомлялося, що в межах 5-го туру Вищої ліги Металіст 1925 розгромив Шахтар 7:0.

