Калюжний – про роботу суддів: У ворота Полісся не можна пенальті бити, чи у чому цей секрет?

Лідер харківського Металіста 1925 Іван Калюжний залишився незадоволеним роботою суддів у матчі 26-го туру УПЛ-2025/26 проти житомирського Полісся.

Про їхню роботу він висловився у коментарі УПЛ ТБ.

Капітан харків'ян відзначив, що його команда показала кращий футбол у другому таймі, аніж у першій половині зустрічі, яка видалася для них дуже складною.

Водночас у Калюжного виникло декілька запитань щодо непризначених пенальті у ворота житомирян, пригадавши очну зустріч "вовків" із київським Динамо.

"Останні хвилини – у ворота Полісся не можна пенальті бити, чи у чому цей секрет? Коли матч із Динамо, вони роблять галас, але зараз два стовідсоткові пенальті, і арбітр навіть не дивиться. Хочеться подивитися та почути відповідь арбітра", – сказав 28-річний півзахисник.

Також Калюжний розповів, чому "жовто-синім" не вдалося досягнути потрібного результату попри ці спірні рішення арбітрів.

"Не вдалося забити гол. Перший тайм нам не дуже вдався, але ми також мали стовідсотковий момент – вихід віч‑на‑віч Ітодо, але він не забив. Суперник створив два чи три моменти. У першому таймі вони мали кращий за нас вигляд, але у другому таймі ми більше контролювали гру і створили набагато більше, ніж суперник", – додав футболіст.

Нагадаємо, що один із центральних матчів 26-го туру УПЛ закінчився мінімальною перемогою команди Руслана Ротаня 1:0. Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий Максимом Брагару на 20-й хвилині гри.

Полісся завдяки перемозі набрало вже 52 очки та впритул наблизилося до ЛНЗ, який йде другим. Відставання лише в один бал. Металіст 1925 залишився при своїх 45 пунктах та п'ятій сходинці у турнірній таблиці першості. Відставання від Динамо Київ залишається незмінним – 2 бали.

У наступному турі харків'яни гостюватимуть на полі луганської Зорі (9 травня о 18:00), а житомирські "вовки" приймуть Олександрія (8 травня о 18:00).