Стали відомі стартові склади на матч Металіст 1925 – Полісся

Тренерські штаби Металіста 1925 та Полісся визначилися зі стартовими складами команд на матч 26 туру УПЛ, який відбудеться у неділю, 3 травня, у Житомирі. Початок поєдинку – о 15:30 за київським часом.

Склади команд опублікувала пресслужба УПЛ.

Металіст 1925: Варакута, Мартинюк, Шабанов, Павлюк, Крупський, Калюжний, Аревало, Калітвінцев, Рашиця, Антюх, Ітодо

Полісся: Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Емерлаху, Андрієвський, Брагару, Гуцуляк, Краснопір

Ліцензований букмекер betking вважає фаворитом протистояння команду Руслана Ротаня. Її перемогу оцінюють коефіцієнтом 2,45, тоді як звитягу харків'ян дають 3,50. Мирова – 2,83.

Обидва колективи борються за місце в єврокубках та медалі УПЛ. Підопічні Младена Бартуловича з 45 балами посідають 5-те місце. Харківський клуб поступається "вовкам" Руслана Ротаня, які замикають трійку лідерів, лише 4 очками.

Тому потенційна перемога дозволить харків'янам впритул наблизитись до Полісся у турнірній таблиці першості. Поміж цими командами розташувалося київське Динамо, у якого 47 набраних пунктів.

Очна зустріч першого кола закінчилася нульовою нічиєю.

