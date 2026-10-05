Шацьких назвав фаворита матчу Ліги націй Україна – Угорщина

Колишній футболіст і тренер київського Динамо Максим Шацьких назвав збірну України фаворитом у майбутньому матчі 4-го туру Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Його слова наводить Blik.ua.

"Для мене фаворитом у цій грі безперечно є Україна. Навіть без сумнівів. Критика після поразки від Північної Ірландії? У нас критика – це звична справа, ви ж розумієте. Виграли – молодці, все добре; ледь десь спіткнулися – одразу ж виливається купа бруду. Не треба одразу поливати команду брудом. Я теж читаю пресу, дивлюся новини, відстежую реакцію вболівальників", – заявив Шацьких.

Він спробував пояснити провальну гру команди Андреа Мальдери проти Північної Ірландії (поразка 0:3). На його думку, тренерський штаб "синьо-жовтих" не вгадав зі стартовим складом на поєдинок.

Друга зустріч між Україною та Угорщиною у Лізі націй-2026/27 розпочнеться 5 жовтня о 21:45 (за київським часом). Перша гра закінчилася мінімальною перемогою "синьо-жовтих" (1:0). За текстовою онлайн-трансляцією матчу можна буде стежити – за посиланням.

Відзначимо, що Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков і Данило Сікан не зіграють проти угорців. Усі вони через різні причини не потрапили у заявку "синьо-жовтих".

Раніше колишній форвард збірної України Іван Гецко зробив свій прогноз на протистояння з підопічними Марко Россі.