Україна – Угорщина: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги націй

У понеділок, 5 жовтня, відбудеться поєдинок четвертого туру Ліги націй-2026/27 з футболу, в якому збірна України на умовно домашньому полі зіграє з Угорщиною.

Гру на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві розсудить хорватська бригада арбітрів на чолі з Ігорем Паячем. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в першому колі підопічні Андреа Мальдери перемогли з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у Будапешті забив Данило Сікан.

Після трьох стартових турів майбутні суперники мають по чотири залікові бали в активі. Лідером групи є Північна Ірландія, яка напередодні розгромила "синьо-жовтих".