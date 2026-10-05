Збірна України оголосила заявку на матч з Угорщиною в Лізі націй

Заявка збірної Україна на гру з Угорщиною

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Угорщини в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков і Данило Сікан.

Заявка збірної України

Воротарі : Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник Захисники : Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Олександр Драмбаєв

: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Олександр Драмбаєв Півзахисники : Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Іван Варфоломєєв, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень

: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Іван Варфоломєєв, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень Нападники: Роман Яремчук, Ігор Краснопір, Віктор Циганков, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат.

Зазначимо, що матч відбудеться 5 жовтня у Трнаві. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Букмекери незначним фаворитом протистояння вважають "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що в першому колі Україна перемогла з рахунком 1:0. Єдиний гол тоді забив Данило Сікан.