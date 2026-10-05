Збірна України оголосила заявку на матч з Угорщиною в Лізі націй
Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Угорщини в Лізі націй.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили семеро гравців, які були викликані на збір: Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Микола Матвієнко, Георгій Судаков, Микола Шапаренко, Олександр Зубков і Данило Сікан.
Заявка збірної України
- Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник
- Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Олександр Драмбаєв
- Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Іван Варфоломєєв, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Олександр Піхальонок, Максим Хлань, Владислав Велетень
- Нападники: Роман Яремчук, Ігор Краснопір, Віктор Циганков, Матвій Пономаренко, Владислав Ванат.
Зазначимо, що матч відбудеться 5 жовтня у Трнаві. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.
За текстовою онлайн-трансляцією можна буде стежити за посиланням. Букмекери незначним фаворитом протистояння вважають "синьо-жовтих".
Нагадаємо, що в першому колі Україна перемогла з рахунком 1:0. Єдиний гол тоді забив Данило Сікан.