Зараз день-два про це поговорять – і забудуть: Шацьких відреагував на втрату статусу найкращого бомбардира ЧУ

Колишній нападник київського Динамо Максим Шацьких привітав Андрія Ярмоленка з побиттям рекорду результативності у чемпіонаті України та додав, що не відчуває з цього приводу ревнощів, оскільки для нього головний фактор у футболі – це визнання з боку вболівальників.

Його слова передає Український футбол.

"Та ні, про що ви, звичайно ж, ні! Це історія. Зараз день-два про це поговорять – і забудуть. Згадають лише тоді, коли хтось інший наблизиться до цього показника. Я про це вже сотні разів повторював: для мене рекорди – не головне. Набагато важливіше – це прийняття вболівальників і те, як зворушливо зі мною прощалися трибуни. Визнання людей – це для мене незрівнянно цінніше за сухі цифри. Так, безумовно, приємно бути в статистиці на все життя, але, повторюся, це речі другорядні".

Ексфутболіст збірної Узбекистану зізнався, що не зміг подивитися цей матч через гру своєї команди, проте додав, що вже двічі вітав Ярмоленка зі здобуттям титулу найкращого бомбардира чемпіонату.

"Подивитися сам матч, на жаль, не вдалося – у нашої команди в цей час була своя гра. А щодо вражень... Які тут можуть бути враження? Я Андрія привітав ще взимку в Туреччині, на зборах. Не сумнівався в ньому. Зараз вітаю його ще раз. Щиро радий, що він домігся цього результату. Чесно, від щирого серця: молодець! Що тут ще побажати? Тільки тримати так і далі".

Зауважимо, що з листопада 2025 року Шацьких працює головним тренером киргизького клубу Азія Талас.

Нагадаємо, що у матчі 11-го туру української першості Динамо переграло криворізький Кривбас з рахунком 2:0. Свій 125-й гол у цій зустрічі забив Ярмоленко, реалізувавши пенальті на 43-й хвилині.

Таким чином, 37-річний вінгер перевершив рекорд Максима Шацьких (124 голи), який тримався понад 10 років.

Варто додати, що нападник наприкінці першого тайму був вилучений з поля через те, що вдарив по ногах півзахисника суперників Джованні Герберта.

Ярмоленко відзначив, що припустився цієї помилки під впливом емоцій.