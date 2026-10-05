Є відчуття, що буде розчарування: Гецко зробив прогноз на наступний матч збірної України в Лізі націй

Колишній форвард збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від поєдинку четвертого туру Ліги націй, в якому підопічні Андреа Мальдери зустрінуться з Угорщиною.

Його слова передає Sport-express.

"Не бачу фаворита в цьому матчі: класичні 50 на 50. Ніби й не так давно ми ж обігрували угорців, але після тієї гри, що Україна продемонструвала проти Північної Ірландії… Дуже багато є питань і до гравців нашої збірної, і до тренерського штабу, і до керівництва УАФ. У всіх трьох попередніх поєдинках Ліги націй наша збірна не вражала, м'яко кажучи: і в атаці, і в обороні. Все якось не так, як хотілося б. Жодних серйозних змін у грі збірної України, якогось нового малюнка, не бачу. Хотілося б, але… Сподіваюся, вони будуть! Поки ж рівень не той, слабенький. Не таке особисто я хочу бачити. От ця шалена ротація від матчу до матчу, наприклад, – це шарахання з боку в бік", – сказав Гецко.

Експерт заявив, що не має питань тільки до одного гравця "синьо-жовтих" і зробив обережний прогноз на майбутнє протистояння:

"Є великі проблеми у завершальній стадії та й позаду бардак просто капєц… Розчаровує і гра футболістів, які б мали бути лідерами, на яких робиться ставка. Питань немає лише до 36-річного Ярмоленка. До решти – вистачає. Дуже хотілося б, щоб Україна перемогла бодай з рахунком 1:0. Та є таке відчуття, що буде розчарування у всіх нас… Є в мене в глибині душі певний осад. Можуть не відійти після поразки від Північної Ірландії (0:3)".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться 5 жовтня у Трнаві та розпочнеться о 21:45 за київським часом. В першому колі "синьо-жовті" перемогли угорців (1:0) завдяки єдиному голу Данила Сікана.

Напередодні було оголошено заявку збірної України на це протистояння. Стежити за текстовою трансляцією можна буде за посиланням.